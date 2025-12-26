Yazar Onur Aydın, Kassandra TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aydın, Hakan Fidan’ın Şam’daki zor anlarından, Sadettin Saran’a kurulan kumpas iddialarına; Mehmet Akif Ersoy dosyasından Bilal Erdoğan’a kadar her şeyi masaya yatırdı.

Adalet mi arıyoruz yoksa sadece linç mi etmek istiyoruz? Sadettin Saran neden gözaltına alındı? Hakan Fidan'ın Şam'daki konuşması neden kesildi? Enver Aysever'in tutuklanma gerekçesi nedir? gibi sorulara Onur Aydın yanıt verdi.

'FATURA O KOLTUKLARI TAŞIYAMAYANLARA KESİLMELİ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki basın toplantısında konuşmasının yarıda kesilmesi gündem olmuştu. Bakanlık ise bunun teknik aksaklık olduğunu belirtmişti. Onur Aydın ise bu olayı analiz etti. Aydın, “Sebebi her ne olursa olsun bu görüntü Türkiye'ye yakışmıyor. Üstelik burada mesele sadece sözünün kesilmesi görüntüsü değil ki. Çünkü o görüntünün bize verdiği mesaj şu: bu sahne, bu ortam kontrol edilemiyor. Siz kontrol dışındasınız artık orada. Daha doğrusu sizin kontrolünüz dışında ilerliyor bir şeyler. Çünkü bu ülkede, devlette makamlar geçicidir. Kişiler geçicidir. Ama o makamda yapılan hatanın izi 10 yıllarca kalabilir. Kalıyor da zaten. Ama böyle durumlarda bunun hatırası Türkiye'ye kalmamalı. O koltukları taşıyamayanlara kesilmeli” dedi.

‘MASKE DÜŞÜRME OPERASYONU’

Ünlülere yönelik gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarına da değinen Aydın, ülkedeki linç kültürüne parmak basarak, “Mehmet Akif Ersoy'un hakkında yürütülen o iddialar ve bir soruşturma işte gözaltılar, tutuklamalar ya da telefon kayıtları, itirafçı anlatımları bir sürü şey duyuyoruz ve her gün yeni isimler konuşuluyor. İddialar o kadar hızlı yayılıyor ki mesele artık sadece bir adli vaka olmaktan çıkıp toplumsal bir maske düşürme operasyonu gibi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Yargı kararı olmadan insanların özel hayatını parça parça ortalığa saçılmasını eleştiren Aydın, ‘Masumiyet karinesi’ni işaret etti. Aydın, “Bizde çünkü yükselen trendler var ya. Bir şey, bir isim, bir olay, trend olunca herkes hakim oluyor. Herkes savcı oluyor. Herkes hakem oluyor. Ve en acısı ne biliyor musun? Herkes cellat oluyor” şeklinde konuştu.

‘FENERBAHÇE'YE KAYYUM ATANACAK’

Sadettin Saran’ın yeniden gözaltına alınıp, serbest bırakılmasına değinen Aydın, Fenerbahçe'nin başında istenmediğini belirtti. Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Zamanında anlattık biz aslında Kobani meselesiyle Fenerbahçe'de işler başka bir yörüngeye girmişti. Zaten Boşuna o stada Kobani adı verilmedi. Ve bu yarattıkları düzenin devamı için de Ali Koç isteniyordu ve anladığım kadarıyla da Saadettin Saran'ın kazanacağına kimse ihtimal vermemiş. Zaten kazanamaz demişler. Kazanınca da öyle büyük sürpriz oldu ki hem sistem bozuldu hem egoları yıkıldı hem de birilerine rağmen başkan olmuş oldu ve dolayısıyla da hedef oldu. Yani özetle aslında Saadettin Saran'ı zaten yiyeceklerdi. Bahanesini buldular. Bütün mesele bu. Şimdi ben burada bu olay üzerinden bir meydan okuma yapmak istiyorum. Hodre meydan kardeşim. iş adamlarını, siyasetçileri ve onların çocuklarını, siyasetçilerin çocuklarını gönüllü davet edin. Halkın önünde yapın bunu ve deyin ki halka örnek olmak için gelin gönüllü uyuşturucu testine girin. Bakalım kaç tanesi gelecek bunlardan. Hadi görelim. Çağırın gelsinler.

Bak Fenerbahçe'ye kayyum atanacak. Bu ister legal seçim başlığı adı altında olsun. Seçim görünümlü kayyum olur o zaman. İsterse de resmi bilmem ne. Ama bu saatten sonra Saadettin Saran devrilip de yerine gelecek kişi kayyumdur. Fenerbahçelilerin de buna karşı direnç göstermesi gerekir. O Kobani stadının tuzak olduğunu artık görün.”

‘BU COĞRAFYADA TUTMAZ’

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkinliklerde ve kameralar karşısında sık sık ön planda olması dikkat çekiyor. Bu hazırlığın ise Erdoğan sonrası için olduğu da konuşuluyordu. Bilal Erdoğan adının öne çıkarılmasının muhalefet adına büyük şans olduğunun altını çizen Aydın, “Çünkü AKP iktidarı muhalefete yıllardır vermediği bir fırsatı veriyor. Cumhurbaşkanı adayı olsa keşke yani. Ama siyasi argüman olarak konuşayım. Muhalefetin burada ya tek cümleyle sorabileceği bir soru var artık. Bu ülkede sandık mı konuşacak, soyadı mı? Cumhuriyet mi, saltanat mı? Ben sana söyleyeyim. Bu coğrafyada bu tutmaz” dedi.

