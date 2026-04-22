Magazin dünyasında 'felaket tellalı' lakabıyla hafızalara kazınan Onur Akay, geçtiğimiz gün köpeğini dolaştırmaya çıktığında pitbull cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak ısırılmıştı.

BURNUNA 9 DUDAĞINA 3 DİKİŞ ATILDI

Saldırıda burnundan yaralanan Akay, ameliyata alınmıştı. İlk müdahalede burnundan kopan yaklaşık 2 santimetrelik parça yerine dikildi; burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldı. Ancak tedavi sürecinde beklenmedik komplikasyonlar ortaya çıktı.

ONUR AKAY’DA ET YİYEN BAKTERİ GELİŞTİ

Hafta sonunda yeniden kanama yaşayan sanatçının, dikilen dokunun büyük kısmının tutmadığı tespit edildi. Bunun üzerine tekrar ameliyata alınan Akay’ın burnu, kendi dokusundan kaydırma yöntemiyle yeniden yapılandırıldı. Öte yandan asıl tehlikenin, saldırgan köpeğin taşıdığı bakteriden kaynaklandığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, köpeğin ağzındaki bakterinin ısırık yoluyla deri altına geçmesi sonucu Akay’da, halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit gelişti. Bu enfeksiyonun burun dokusunda ciddi hasara yol açtığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINARAK ENTÜBE EDİLDİ

Yüzünde ve dudağında da enfeksiyon oluşan Akay’ın, yüksek ateş ve şiddetli kanama nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı bildirildi. Bunun üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edilen sanatçının bilincinin açık olduğu, ancak solunumunun güvence altına alınması için bu yöntemin uygulandığı açıklandı.

48 İLA 72 SAAT KRİTİK

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla yoğun antibiyotik tedavisine başlandığı ve doktorların önümüzdeki 48 ila 72 saatin kritik olduğuna dikkat çektiği aktarıldı.