Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı

Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı

Türk sivil havacılığının bir dönemine damga vuran Onur Air hakkında verilen iflas kararı, istinaf mahkemesinden döndü. Yerel mahkemenin iflas kararı kaldırılırken, dosya yeniden görülmek üzere ticaret mahkemesine iade edildi. Peki, şimdi ne olacak?

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 1

İflasların ardı arkası kesilmezken iflas açıklayan Türkiye’nin en köklü havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air cephesinde sular durulmuyor.

1 6
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 2

Kasım 2025’te yerel mahkeme tarafından ilan edilen Onur Air için iflas kararı, üst mahkeme (istinaf) tarafından bozuldu. Bu kararla birlikte dev şirketin hukuki süreci sil baştan başladı.

2 6
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 3

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından dosya, 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geri gönderildi. Ancak yargı sistemindeki teknik bir ayrıntı, iflas sürecini ilginç bir noktaya taşıdı: Ticaret mahkemelerinin birleşmiş olması.

3 6
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 4

Hukuk çevreleri, dosyanın hangi heyet tarafından ele alınacağı konusunda bir belirsizlik yaşandığını belirtiyor.

4 6
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 5

Görevli mahkemenin Onur Air davasını devralması beklense de yargılamanın usulü ve takvimi henüz netleşmiş değil.

5 6
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı - Resim: 6

Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı piyalarda da etkisini gösterdi.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro