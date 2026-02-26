İflasların ardı arkası kesilmezken iflas açıklayan Türkiye’nin en köklü havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air cephesinde sular durulmuyor.
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı
Türk sivil havacılığının bir dönemine damga vuran Onur Air hakkında verilen iflas kararı, istinaf mahkemesinden döndü. Yerel mahkemenin iflas kararı kaldırılırken, dosya yeniden görülmek üzere ticaret mahkemesine iade edildi. Peki, şimdi ne olacak?Dilek Taşdemir
Kasım 2025’te yerel mahkeme tarafından ilan edilen Onur Air için iflas kararı, üst mahkeme (istinaf) tarafından bozuldu. Bu kararla birlikte dev şirketin hukuki süreci sil baştan başladı.
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından dosya, 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geri gönderildi. Ancak yargı sistemindeki teknik bir ayrıntı, iflas sürecini ilginç bir noktaya taşıdı: Ticaret mahkemelerinin birleşmiş olması.
Hukuk çevreleri, dosyanın hangi heyet tarafından ele alınacağı konusunda bir belirsizlik yaşandığını belirtiyor.
Görevli mahkemenin Onur Air davasını devralması beklense de yargılamanın usulü ve takvimi henüz netleşmiş değil.
Onur Air için sürpriz 'iflas' kararı piyalarda da etkisini gösterdi.