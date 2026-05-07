Olayın detaylarına göre, madde etkisindeki şahıs bir süre boyunca yaşlı adamı takibe aldı. Kimsenin olmadığı bir noktada yaşlı adamın önünü kesen saldırgan, talihsiz adama acımasızca saldırdı. Çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganın yaşlı adamı yerlerde sürüklediği ve darp ettiği görüldü.

8 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Saldırgan, ağır darbelerle etkisiz hale getirdiği yaşlı adamın üzerindeki 8 bin lirayı gasp ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, eşkali belirlenen saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yaralanmalar bulunan yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.