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Olay, İznik ilçesi Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BP 3848 plakalı otomobiliyle U dönüşü yapmak isteyen M.A., bu sırada yoldan geçen bir kişinin "Önüne bak" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı.

Taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren kişi ve yanında bulunan arkadaşları sürücüye saldırdı. Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A. yaralandı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan olayın ardından ilçede gerginliğin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Narkotik ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekiplerinin olayın yaşandığı çevrede önlemlerini sürdürdüğü bildirildi.