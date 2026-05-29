Van'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kilometrelerce kuyruk oluşturduğu Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Kent merkezinde hizmet veren Alipaşa ve İpekyolu şubeleri resmen kapatıldı.

SATIŞLAR TARIM KREDİ MARKETLERDE DEVAM EDECEK

Kapatılma kararına ilişkin Et ve Süt Kurumu yetkililerinden açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, mağazaların kapatılma gerekçesi olarak "daha fazla vatandaşa ve geniş bir kitleye hizmet ulaştırılması hedefi" gösterildi.

Yeni planlama doğrultusunda, Van merkezi ve ilçelerinde bulunan toplam 23 Tarım Kredi Kooperatif Marketi aracılığıyla et ve et ürünlerinin satışına devam edileceği belirtildi. Bu adımla, tek bir noktada yaşanan yoğunluğun ve uzun kuyrukların önüne geçilmesi, hizmetin şehrin farklı noktalarına yayılması amaçlanıyor.