Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gösterdiği performansla iz bırakan ve sezon başında bonservisi alınan Nijeryalı santrfor, Trabzonspor’daki ilk döneminde 21 lig maçında 15 gol kaydetmişti. Bu sezon ise 25 karşılaşmada 22 gole ulaşarak takımın en skorer ismi oldu.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavili ekip, Onuachu’nun sahada olmadığı maçlarda önemli puan kayıpları yaşadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı golcünün görev almadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, böylece 7 puanı hanesinden çıkardı.

Söz konusu maçlar arasında Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kocaelispor karşılaşmaları öne çıkarken, son olarak Alanyaspor mücadelesinde de Onuachu’nun yokluğu hissedildi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, Onuachu’nun gol attığı 18 maçta ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan topladı.

Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle sadece skor üretmekle kalmayıp birçok karşılaşmada doğrudan sonuçlara etki ederek takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.