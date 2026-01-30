Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor ikinci yarının başında Paul Onuachu'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Onuachu Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı - Resim : 2

Maçın son bölümüne girilirken ikinci kez penaltı kazanan Trabzonspor, bir kez daha topun başına geçen Onuachu'nun bu kez kaleci Julian'a takılmasıyla öne geçme fırsatını değerlendiremedi ve Antalya'da 2 puan bıraktı.

Onuachu Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı - Resim : 3

ONUACHU SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Onuachu takıma puanı getiren golü atsa da Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırarak maç sonu büyük bir üzüntü yaşadı.