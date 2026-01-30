Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor ikinci yarının başında Paul Onuachu'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın son bölümüne girilirken ikinci kez penaltı kazanan Trabzonspor, bir kez daha topun başına geçen Onuachu'nun bu kez kaleci Julian'a takılmasıyla öne geçme fırsatını değerlendiremedi ve Antalya'da 2 puan bıraktı.

ONUACHU SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Onuachu takıma puanı getiren golü atsa da Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırarak maç sonu büyük bir üzüntü yaşadı.