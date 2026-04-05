Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray’ı Paul Onuachu ve Chibuike Nwaiwu’nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın tek golü ise Singo’dan geldi.
Onuachu ile Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde: Herkes Arsenal'i konuşurken...
Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor özel bir istatistikle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.Furkan Çelik
Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indiren Trabzonspor şampiyonluk iddiasını da sürdürdü.
Karşılaşmada öne çıkan istatistik ise Trabzonspor’un sezon başından itibaren en güçlü özellikleri arasında olan olan kafa golü ve duran topla sonuca gitmesi oldu.
Onuachu, 4. dakikada akan oyunda Pina’nın ortasını gole çevirirken; Nwaiwu ise 63’te Nwakaeme’nin duran toptan yaptığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
Bu sezon Süper Lig’de 18 kafa golü atan Trabzonspor aynı zamanda toplamda attığı 55 golün 22’sini duran toptan buldu.
NOW Spor canlı yayınında Veli Yiğit’in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor Avrupa'nın 10 büyük liginde 18 gol ile en çok kafa golü atan takım.
PSV, Inter ve Arsenal’in Trabzonspor’dan sonra sıralandığını aktaran Veli Yiğit aynı zamanda Paul Onuachu’nun da 9 kafa golüyle bu anlamda Avrupa’da zirvede yer aldığını belirtti.
Futbol kamuoyunda herkes Arsenal'in duran top uzmanlığını konuşurken Trabzonspor'un bu başarısı takdir topladı.