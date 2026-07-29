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Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Paul Onuachu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FULHAM'DAN ONUACHU İÇİN 30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Fulham, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibinin, bordo-mavili kulübe 25-30 milyon euro arasında bir bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fulham'ın transfer için önümüzdeki günlerde temaslarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

Paul Onuachu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

2.01'lik boyu ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Paul Onuachu, geride kalan sezonda Süper Lig'in gol krallığı unvanını Eldor Shomurodov ile paylaştı.

Süper Lig'in 2026-2026 sezonununda 30 maçta 22 golle ligin zirvesinde yer alan Onuachu aynı zamanda Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı Ziraat Türkiye Kupası'nda da forma giydiği 6 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırdı.