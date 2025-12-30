Afrika Kupası C Grubu'nda 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantileyen Nijerya son maçta Uganda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Galatasaraylı Victor Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 28. dakikada ağları havalandırarak Nijerya'yı 1-0 öne geçirdi.

Ugan'da'nın 56'ıncı dakikada Jamal Salim'in oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından Nijerya'da Onyedika 62 ve 67'de 5 dakikada arayla attığı iki golle skoru 3-0'a getirdi.

Uganda 75'te Mato ile karşılık verse de kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-1 Nijrya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Osimhen, Ndidi, Onuachu gibi Süper Lig yıldızlarının formasını giydiği Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nda grubu 9 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sezon başında Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte transfer olarak geri dönen 31 yaşındaki yıldız, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla yeniden milli takımda yer bulduğu Afrika Uluslar Kupası'nda kariyerindeki ilk golünü kaydetti.