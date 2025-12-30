Afrika Kupası C Grubu'nda 2'de 2 yaparak tur atlamayı garantileyen Nijerya son maçta Uganda ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Galatasaraylı Victor Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 28. dakikada ağları havalandırarak Nijerya'yı 1-0 öne geçirdi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Sezon başında Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte transfer olarak geri dönen 31 yaşındaki yıldız, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla yeniden milli takımda yer bulduğu Afrika Uluslar Kupası'nda kariyerindeki ilk golünü kaydetti.