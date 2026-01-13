İçerik üreticilerinin cinsel içerikli görsel ve videolar paylaştığı online platform OnlyFans yıllardır büyük tartışmaların merkezinde bulunuyor. Cinsel içerikler paylaşanların yüksek paralar kazandığı platform aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde yasaklı durumda. Her yıl çok sayıda içeriğin paylaşıldığı platformla ilgili gelen bir haber bir anda gündem oldu.

ABD’nin Florida eyaletinde valilik seçimleri için aday olan James Fishback’ten gündeme bomba gibi düşen bir vaat geldi. Fishback, seçimi kazanması durumunda OnlyFans’ta içerik üretenlerden yüzde 50 oranında ‘Günah vergisi’ alacağını söyledi.

Söz konusu yöntemle yüz milyonlarca dolar gelir elde etmeyi bekleyen vali adayı, bu parayı eğitim sistemi için harcayacağını söyledi.

Fishback, konuyla ilgili paylaştığı videoda ‘Günah vergisi’ olarak nitelediği vergiyi göreve geldiği ilk yılda koyacağını belirterek "Eğer Florida'da OnlyFans içerik üreticisiyseniz, bu çevrimiçi yozlaşma platformu aracılığıyla kazandığınız her şeyin %50'sini devlete ödeyeceksiniz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ONLYFANS FENOMENİNİ HEDEF ALDI

OnlyFans’ta içerik üretenlere yüzde 50 oranında vergi koymayı vaat eden Fishback, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise tartışmalı platformda içerik üreten isimlerden Sophie Rain’i etiketleyerek hedef aldı. Fishback, söz konusu paylaşımında “OnlyFans'ten ödeme yap ya da ayrıl. Florida Valisi olarak, zeki ve yetenekli genç kadınlardan oluşan bir neslin bedenlerini internette satmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

YANIT GECİKMEDİ

Floridalı içerik üreticisi Sophie Rain’den vali adayına yanıt gecikmedi. ABD basınına konuşan Rain, James Fishback’in adını daha önce hiç duymadığını belirterek, söz konusu vaadi “Muhtemelen şimdiye kadar duyduğum en aptalca şey” olarak yorumladı.

Planın hükümet mekanizmasına gelmesi ile çökeceğini öngören sosyal medya fenomeni, “Bu yasa tasarısının türünün ilk örneği olacağını söylüyorsunuz, ancak bu yasa tasarısı senato gündemine gelir gelmez türünün son örneği olacak” şeklinde konuştu.

Fishback’i ‘Ciddiyetsiz biri’ olarak niteleyen Rain, "Git, işini yapmaya odaklan” dedi.

Florida’dan çıkan bu öneri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.