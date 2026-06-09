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Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, şüphelilerin organize bir yapı içerisinde müstehcen içerik üreterek ve yayımlayarak gelir elde ettikleri, elde edilen kazançların ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken bulgular yer aldı. Rapora göre şüphelilerden birinin banka hesabında son üç yıl içerisinde yaklaşık 73 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan bazı şüphelilerin, faaliyetlerinin suç teşkil ettiğini bilmediklerini savundukları belirtildi. Ancak dosyaya giren dijital materyaller ve telefon yazışmalarının bu savunmalarla çeliştiği iddia edildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haklarında dava açılan şüphelilerin, müstehcenlik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yargılanmaları talep edilirken, sanıklar için 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede adı geçen isimler arasında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Azranur Ay Vandan, Zeynep Alkan, Ebru Arman, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Eda Alboya, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Burçin Erol ve Serpil Cansız da yer aldı.