Yetişkin içeriklerinin paylaşıldığı sosyal medya platformu OnlyFans satılıyor. TechCrunch tarafından bildirilen habere göre OnlyFans’ın çoğunluk hissesinin satılma kararı alındı. Architect Capital isimli yatırım firmasının OnlyFans’ın hisselerinin çoğunluğunu satın alacağı ifade edildi. Bu satın alımla birlikte platformun toplam değeri de belirlenmiş oldu.

TechCrunch’ın aktardığına göre OnlyFans’ın satışı, platformun değerini 5,5 milyar dolar olarak belirleyecek. 5,5 milyar doların 3,5 milyar dolarının öz sermaye, 2 milyar dolarının ise borç olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu şartlar altında, Architect şirketin %60 hissesini üstlenecek.

Ayrıca iki taraf arasında münhasırlık anlaşması da bulunuyor. Bu da OnlyFans’ın belirli bir süre boyunca diğer potansiyel alıcılarla görüşmesinin yasak olduğu anlamına geliyor. Anlaşmanın tamamlanma süresi ise henüz belirsiz.