Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Çalışmalar, “suç gelirlerini aklama” ve “müstehcenlik” suçları kapsamında başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el koyulmuştu.

IP DEĞİŞİKLİĞİYLE ERİŞİM SAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerde, 7 Haziran 2023’te mahkeme kararıyla erişime engellenen platforma IP adresi değişikliği yoluyla girildiği belirlendi. Şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak için görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği saptandı.

Ayrıca, özel içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişimin de özendirildiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE EL KOYMALAR

Delillerin toplanmasının ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı; soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirketler, taşınmazlar ve araçlara tedbiren el koyma kararı uygulandı. Bazı şüphelilerin cezaevinde, bazılarının ise yurt dışında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve dijital delillerin incelemesinin devam ettiğini bildirdi.