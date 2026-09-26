Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yayınladığı kararnameyle çevrimiçi bahis faaliyetlerini yasakladı.

Yasak kararı, hükümetin sektörün faaliyet göstermesine izin veren yasal çerçeveyi oluşturmasından iki yıldan kısa bir süre sonra geldi. Kararname hemen uygulamaya giriyor ancak yürürlükte kalması için 120 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

HALK DA YASAK İSTİYOR

Yasağın, hükümet içinde kumar harcamalarındaki artışın hanehalkı bütçelerini tükettiği ve rekor düzeyde borçlanmaya neden olduğu yönündeki endişelerin büyümesi üzerine getirildiği belirtiliyor.

Son anketler, Brezilyalıların yaklaşık dörtte üçünün çevrimiçi bahislerin tamamen yasaklanmasını desteklediğini gösteriyor.