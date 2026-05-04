Erzincan’da altyapı çalışması yapılan yolda yağışın ardından meydana gelen göçükte 3 araç mahsur kaldı.

Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Adnan Ercan Caddesi üzerinde, altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmadığı belirtilen yol, etkili olan yağış nedeniyle çöktü.

Göçüğün oluştuğu sırada caddeden geçen 3 araç çukura girerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Göçüğe saplanan araçlar ise ahtapot çekici ve diğer çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Belediye ekiplerinin çöken yol bölümünde onarım ve güvenlik çalışmalarını başlattığı öğrenildi.

Vatandaşlar, Ergenekon Mahallesi Adnan Ercan Caddesi üzerindeki göçüğe tepki gösterdi. Altyapı çalışmasının ardından yolun uzun süre asfaltlanmadan bırakıldığını belirten mahalle sakinleri, yağışla birlikte zeminin çökmesinin "beklenen bir sonuç" olduğunu savundu.

Bazı vatandaşlar, bölgede yeterli uyarı levhası ve güvenlik önlemi bulunmadığını ileri sürerek, "Gece karanlığında fark etmek mümkün değildi. Daha büyük bir facia yaşanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Sürücüler ise araçlarda oluşan hasara dikkat çekerek, sorumluların belirlenmesini ve zararlarının karşılanmasını istedi. Mahalleli, benzer olayların yaşanmaması için çalışmaların ardından yolların hızlı ve güvenli şekilde tamamlanması çağrısında bulundu.