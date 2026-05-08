Samsun’da kaydedilen görüntüler, kara yolu güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara Yolu güzergahını kullanarak şehre giriş yapan bir tırın, dorsesine yüklediği çok sayıda beton boruyu sabitlemeden taşıması diğer sürücüleri ayağa kaldırdı.

Trafikte seyreden diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen olayda, tonlarca ağırlıktaki boruların herhangi bir halat, zincir veya takozla desteklenmediği görüldü. Olası bir ani frende veya virajda yola savrulma riski taşıyan borular, çevredeki araçlar için büyük bir tehlike oluşturdu.

Görüntüleri kaydeden sürücülerin tepkisini çeken tır, tehlikeli yüküyle birlikte trafikte bir süre daha ilerlemeye devam etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler sonrası, vatandaşlar bu tür denetimsiz ve önlemsiz taşımacılık faaliyetlerine karşı yetkililerin önlem alması çağrısında bulundu.