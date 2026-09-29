Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü

Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü

BirdLife International raporu, göçmen kuşların karşı karşıya olduğu riskin büyüklüğünü ortaya koydu. Dünya genelindeki 1843 göçmen kuş türünün yüzde 45'inde popülasyon azalırken, 7 türün son 150 yılda yok olduğu veya tükenmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 1

Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International), dört yılda bir hazırlanan Dünya Kuşlarının Durumu raporunun göçmen kuşlara odaklanan yeni sayısını yayımladı.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 2

Çalışmada, milyarlarca kuşun mevsimsel kaynaklara ulaşmak için kullandığı uzun mesafeli güzergâhlar ve bu rotalar üzerindeki yaşam alanları incelendi.

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Dünyada 1843 göçmen kuş türünün bulunduğu belirtilen raporda, kara ve su kuşları için 4, deniz kuşları için 6 büyük göç yolu sistemi tanımlandı.

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Bu sistemler, kuşların üreme ve üreme dışı alanlarının yanı sıra göç sırasında dinlenip beslendikleri bölgeleri de kapsıyor.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 5

Göçmen kuşların yüzde 45'inin popülasyonu azalırken, denizel alanlar, ormanlar ve kıyı sulak alanlarını kullanan türlerdeki kayıpların daha belirgin olduğu aktarıldı.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 6

Göçmen kıyı kuşlarının yüzde 54'ünde de popülasyon düşüşü görüldü. Türlerin yüzde 11'inin nesli tükenme tehdidi altında.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 7

Deniz göç yollarını kullanan deniz kuşlarında bu oran yüzde 42'ye çıkıyor. Deniz ve kıyı kuşları, en fazla tehdit altındaki gruplar arasında gösterildi.

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Kara ve su kuşlarının kullandığı 4 ana sistem; Amerikalar, Afrika-Avrasya, Orta Asya ve Doğu Asya-Avustralasya Göç Yolu Sistemleri olarak sıralandı.

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Amerikalar sistemi; Pasifik Amerikalar, Orta Amerikalar ve Atlantik Amerikalar rotalarından oluşuyor.

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Afrika-Avrasya sistemi ise Doğu Atlantik, Karadeniz-Akdeniz ve Doğu Asya-Doğu Afrika güzergâhlarını kapsıyor.

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Orta Asya ile Doğu Asya-Avustralasya sistemleri ise aynı adları taşıyan tek birer rotadan oluşuyor.

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Deniz kuşları için belirlenen güzergâhlar Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Kuzey Hint Okyanusu, Doğu Hint Okyanusu, Batı Pasifik Okyanusu ve Güney Okyanusu olarak belirlendi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 13

Raporda, bu yolların kıtalar ve okyanuslar üzerinden tüm ülkeleri birbirine bağladığı ifade edildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 14

Göçmen kuşların genel yok olma riskinin yükseldiği bildirildi. Durumu kötüleşen türlerin sayısı, koruma çalışmaları veya tehditlerin azalması sonucunda iyileşenlerden daha fazla oldu.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 15

Bu süreçte 34 tür daha düşük risk kategorisine geçerken, 102 tür daha yüksek yok olma riski kategorisine taşındı.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 16

Tehditlerin başında insan faaliyetleri geliyor. İstilacı yabancı türler ve hastalıklar 139, tarım 103, iklim değişikliği 103, avcılık ve yakalama 99, kirlilik 96, kentsel gelişim 71, insan kaynaklı rahatsızlık 65, balıkçılık 62, enerji altyapısı 55 ve ağaç kesimi 39 türü etkiliyor

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 17

Göçmen kuşların çoğunun göç yollarında birden fazla tehditle karşılaşmasının, kümülatif etkilere ve yüksek ölümlere yol açtığı kaydedildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 18

Dünya genelinde 120 BirdLife ortağının yürüttüğü çalışmalar kapsamında kritik alanların korunması, yaşam alanlarının yeniden oluşturulması, istilacı türlerin kontrolü ve iklim değişikliğine uyumun biyolojik çeşitlilik politikalarıyla birlikte ele alınması önerildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 19

Raporda ayrıca sürdürülebilir tarım ve ormancılığın desteklenmesi, aşırı kullanım ile yasa dışı öldürmenin önlenmesi, doğaya duyarlı arazi planlaması, balıkçılıkta deniz kuşlarının istem dışı yakalanmasının azaltılması ve tehdit altındaki türler için kurtarma çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 20

Son 150 yılda 7 göçmen kuş türünün neslinin tükendiği veya tükenmiş olabileceği bildirildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 21

Bunlardan 3'ünün yok olduğu kesinleşirken, 4 tür Kritik Tehlikede-Muhtemelen Tükenmiş (CR-PE) kategorisinde değerlendiriliyor.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 22

Bu 7 türden yalnızca biri Amerika kıtaları dışında yaşarken, diğerlerinin tamamının Amerika kıtalarında bulunduğu belirtildi.

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Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü - Resim: 23

Nesli 2025'te küresel ölçekte tükendiği kesinleşen ince gagalı kervançulluğu da bu türler arasında yer alıyor.

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