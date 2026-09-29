Onları kaybediyoruz: Göçmen kuşlarla ilgili rapor üzdü

Raporda ayrıca sürdürülebilir tarım ve ormancılığın desteklenmesi, aşırı kullanım ile yasa dışı öldürmenin önlenmesi, doğaya duyarlı arazi planlaması, balıkçılıkta deniz kuşlarının istem dışı yakalanmasının azaltılması ve tehdit altındaki türler için kurtarma çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi.