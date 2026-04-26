Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.
Onlarca kişi ringe atladı: Trabzon’da ortalık bir anda karıştı: Saygısızlık tansiyonu fırlattı
Trabzon’daki dünya şampiyonluk kemer maçında, Rus ekibinin saygısız hamlesiyle fitil ateşlendi. Ringin savaş alanına döndüğü, sandalyelerin havada uçuştuğu ve onlarca kişinin birbirine girdiği kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.
Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, ringde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA