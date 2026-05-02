64 YILLIK CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari durumda olan ve hakkında onlarca dosya bulunan E.P.’nin izini sürdü. 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana firari olan hükümlünün Beyoğlu’nda bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Polis baskını sırasında kaçmaya çalışan E.P., saklandığı kömürlükte gözaltına alındı.

25 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek detaylı incelemeye alınan E.P.’nin suç dosyasının oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Farklı illerde gerçekleştirilen "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin 25 ayrı dosyadan UYAP üzerinden aranmasının devam ettiği öğrenildi. E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.