İran’ın güneyindeki Minab şehrinde bulunan Şaceri Tayyiba İlkokulu’na düzenlenen ve onlarca masum öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı, ülkede büyük üzüntü ve tepki yarattı.

Olayın ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuna seslenerek yaşanan trajediyi kınadı ve yaralılar ile ailelerinin acil ve kesintisiz destek alması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Açıklaması:

“Şehitlerin ve Salihlerin Rabbi adına

Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şaceri Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum.

Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum.

Masoud Pezzekian

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı”