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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa'ya elenmesinin ardından konuşan Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, oyuncularının saha dışındaki yaşam mücadelelerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ONLAR BALLON D'OR İÇİN OYNUYOR"

Fransa Milli Takımı ile kendi oyuncularını kıyaslayan Alfaro, yıldız futbolcuların bireysel başarı hedefleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da oyuncular Ballon d'Or kazanmak, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmak için yarışıyorlar. Bizim kadromuzda ise ailesini hiç tanımayan, çok ağır travmalar yaşayan çocuklar var."

ORLANDO GİLL'İN HİKÂYESİNİ ANLATTI

Paraguay kalecisi Orlando Gill'in yaşadığı zorlukları paylaşan deneyimli teknik adam, duygusal sözleriyle dikkat çekti.

"Kalecimiz Orlando Gill'in en son ne zaman maaş aldığını biliyor musunuz? Kızının hayatını kurtarabilmek için kıyafetlerini sattığını biliyor musunuz? Dünyadaki hangi takım onun gibi bir oyuncuyu istemez?"

Alfaro'nun açıklamaları, Paraguay'ın Dünya Kupası'na veda ettiği gecede futbolun saha dışındaki insani yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.