Osmanağa Mahallesi’nde bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, masanın üzerindeki laptopu alarak hızla uzaklaştı. Bir süre sonra bilgisayarının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İş yerine giren bir kişinin laptopunu çalarak kaçtığını gördü. Hırsızlık anı ve şüphelinin kaçışının yer aldığı görüntüleri ilçede faaliyet gösteren sosyal medya haber sayfalarına gönderen iş yeri sahibi, laptopun içerisinde önemli bilgiler bulunduğunu belirtti. Şüphelinin bilgisayarı geri getirmesi halinde kendisinden şikayetçi olmayacağını ifade etti.