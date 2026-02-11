SAMSUNG ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?
Samsung’un yeni Android arayüzü One UI 8.5, büyük ihtimalle bu ay sonunda veya yakın dönemde, Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılacak ve kararlı sürümü cihazlara dağıtılacak. Bu sürüm Android 16 tabanlı ve önemli yenilikler içeriyor.
ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK CİHAZLAR
Teknoloji sitelerinden derlenen listelere göre One UI 8.5 almayacak Samsung cihazlar şöyle sıralanıyor:
GALAXY S SERİSİ
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra
Bu modellerden daha eski tüm Galaxy S serisi telefonlar
GALAXY Z SERİSİ
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Daha eski Z serisi katlanabilir modeller
GALAXY A SERİSİ
Galaxy A23
Galaxy A14
Galaxy A05
Galaxy A05s
Daha eski A serisi telefonlar
GALAXY M SERİSİ
Galaxy M14
Galaxy M05
Daha eski M modelleri
GALAXY F SERİSİ
Galaxy F14
Galaxy F05
Daha eski F modelleri
GALAXY TAB SERİSİ
Galaxy Tab Active 4 Pro
Daha eski Galaxy Tab tabletler
GALAXY XCOVER SERİSİ
Galaxy XCover 6 Pro
Daha eski XCover modelleri
Bu liste, Samsung’un yazılım desteğini sona erdirdiği veya ileri sürüm için gerekli teknik şartları karşılamadığı görülen modelleri kapsıyor.
NEDEN GÜNCELLEME ALMIYORLAR?
Samsung, One UI 8.5 güncellemesini Android 16 tabanlı daha gelişmiş bir sürüm olarak planlıyor. Bu sürüm, sistem seviyesinde yenilikler, görsel iyileştirmeler ve yeni özellikler içeriyor. Eski modellerin donanım ve yazılım desteği bu yeni sürümü desteklemeye uygun bulunmadığı için güncelleme listesinde yer almayacaklar.