SAMSUNG ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

Samsung’un yeni Android arayüzü One UI 8.5, büyük ihtimalle bu ay sonunda veya yakın dönemde, Galaxy S26 serisiyle birlikte tanıtılacak ve kararlı sürümü cihazlara dağıtılacak. Bu sürüm Android 16 tabanlı ve önemli yenilikler içeriyor.

ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK CİHAZLAR

Teknoloji sitelerinden derlenen listelere göre One UI 8.5 almayacak Samsung cihazlar şöyle sıralanıyor:

GALAXY S SERİSİ

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Bu modellerden daha eski tüm Galaxy S serisi telefonlar

GALAXY Z SERİSİ

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Daha eski Z serisi katlanabilir modeller

GALAXY A SERİSİ

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Daha eski A serisi telefonlar

GALAXY M SERİSİ

Galaxy M14

Galaxy M05

Daha eski M modelleri

GALAXY F SERİSİ

Galaxy F14

Galaxy F05

Daha eski F modelleri

GALAXY TAB SERİSİ

Galaxy Tab Active 4 Pro

Daha eski Galaxy Tab tabletler

GALAXY XCOVER SERİSİ

Galaxy XCover 6 Pro

Daha eski XCover modelleri

Bu liste, Samsung’un yazılım desteğini sona erdirdiği veya ileri sürüm için gerekli teknik şartları karşılamadığı görülen modelleri kapsıyor.

NEDEN GÜNCELLEME ALMIYORLAR?

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini Android 16 tabanlı daha gelişmiş bir sürüm olarak planlıyor. Bu sürüm, sistem seviyesinde yenilikler, görsel iyileştirmeler ve yeni özellikler içeriyor. Eski modellerin donanım ve yazılım desteği bu yeni sürümü desteklemeye uygun bulunmadığı için güncelleme listesinde yer almayacaklar.