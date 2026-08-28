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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri Bayer Leverkusen (D), Marsilya, Celtic (D), Union Saint-Gilloise, Omonia (D), Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer-Sheva oldu.

Kurayı A Spor ekranlarında değerlendiren Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epey kapattı, Konferans Ligi ile olan makası epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz.

“10 PUAN BİZİ ÇIKARIR”

Çok zor rakipler var. Bir nevi yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. İlk hedefimiz buradan en az 10 puan alarak yolumuza devam etmek. Umarım antranör ekibimiz ve oyuncularım bu gücü ortaya koyarlar."