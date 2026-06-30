Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard'ın geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Arsenal'den ayrılmaya hazır olduğu ve siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan sözleşme teklifini de kabul ettiği ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu yıllık 6 milyon 700 bin Euro'luk maaş konusunda ikna etti. Siyah beyazlı yönetimin şimdi de Arsenal ile pazarlık masasına oturacağı aktarıldı.

ÖNDER ÖZEN DÜNYA KUPASI'NI İŞARET ETMİŞTİ

Futbol Direktörü Önder Özen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda bulunan iki isimle anlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Özen'in bu sözleriyle Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Trossard'ı işaret ettiği ortaya çıkmış oldu. Diğer ismin ise Paraguay'a elenen Almanya kadrosunda yer alan Alexander Nübel'in olduğu düşünülüyor.