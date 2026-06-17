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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile eşleşmesini HT Spor’da değerlendirdi.

Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Özen, karşılarına çıkan rakibin zorluk derecesine dikkat çekerek, “Bu da olasılıklar arasında en mesafeli durduğumuz ekip çıktı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz bir şekilde Aarhus’a kaptırdılar. Tanıdığımız oyuncular var, çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir’i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa’da da ciddi bir çıkışı var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur.” ifadelerini kullandı.

Rakibi analiz etmenin önemine vurgu yapan Özen, Midtjylland’ın detaylı şekilde inceleneceğini belirterek, “Analiz edeceğiz. Analizi çok zor olacak bir ekip değil. Çok sayıda materyal bıraktılar, Avrupa’da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz ama tanımak yetmiyor, iyi karşılık vermek gerekiyor. Umarım iyi karşılık veririz.” dedi.

Beşiktaş’ın hedeflerine de değinen Özen, turu geçmenin önemini vurgulayarak, “Öyle veya böyle direkt Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek bir ekibin spotunu alma şansına sahibiz. Bunu alabiliriz. Biz kazanırsak onların spotunu alacağız. Bir sonraki kura biraz daha kolay olabilir. Play-off tarafı çok sert ekiplerin olduğu, kupanın favorisi gösterdiğim Braga’nın da olduğu bir yere gidebiliriz. İki tane zorlu, bir tane görece daha az zorlu ekiple oynayacaktık, birincisi geldi. Onun spotunu çalabilirsek ve geçersek, seri başı kurasına sahip olacağız. Kim gelirse gelsin aynı hikâye olacaktı. Play-off’ta en zorlu ekipler gelecek. Bu hem şans hem de şanssızlık olarak değerlendirilebilir.” diye konuştu.

Sözlerinin devamında teknik ekibe ve oyunculara güvendiklerini belirten Özen, “Oyuncularımıza güveniyoruz, hocamıza çok güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi’nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasında erken veda ettiklerini hatırlatan Özen, bu sezon aynı hatayı yapmak istemediklerini vurgulayarak, “Şunun farkındayız; geçtiğimiz sezon eylüle bir şey bırakmadık. Ağustosun son akşamı ya da eylülün ilk akşamı Konferans’tan elendik ve elde avuçta bir şey kalmamıştı. Her şeyin başlayacağı bir yer var ya da döngü devam edecek. Biz döngüyü kırmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcular da antrenör ekibi de bunun farkında. Döngünün kırılması gerekiyor.” dedi.

Avrupa hedeflerinin altını çizen Özen, “Mutlaka Avrupa’da yarışma hayalimiz ve hedefimiz var. Konferans Ligi olursa finale gitmek isteriz. Beşiktaş ölçeğinde bir ekip sadece yerel ligdeki rekabetle yetinmemeli, Avrupa’da maçlar kazanmalı ve gidebileceği yere kadar gitmeli. Beşiktaş rekabetten yükselir, rekabet edemediği yerde bu döngünün içine girer. Bu turları mutlaka geçmeliyiz. Oyuncuların tamamına, gelecek oyunculara, antrenör ekibine ve Beşiktaş’ın ismine güveniyorum. Ne olur, bekleyelim 23 Temmuz akşamını görelim.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.