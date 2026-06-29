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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Haziran'da Antakya-Hassa kara yolunda gerçekleştirilen takip sonucu Adana plakalı ticari taksi durdurularak arama yapıldı.

Denetim sırasında, Türkiye'de yasal oturma izni bulunmadığı belirlenen 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, ticari taksiye öncülük ettiği belirlenen araçta bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 3 organizatör adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen araç sürücülerine toplam 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, her iki araç da trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.