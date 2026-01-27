Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü

Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü

Türkiye'nin bugün en çok konuştuğu isimlerin başında gelen, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olarak adlandırıldığı davada 1. duruşma sona erdi. Peki bugün Silivri'de neler yaşandı?

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 1

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın ilk duruşması bugün Silivri'de görüldü. Davada 5'i tutuklu olmak üzere 7 CHP'li başkan da yargılanıyor.

1 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 2

Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla başlayan soruşturmada Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olarak anılıyor.

2 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 3

Suç örgütü lideri olarak anılmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 200 sanıklı davada 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı da bugün hakim karşısındaydı.

3 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 4

Yolsuzluk ve rüşvet duruşmasının görüldüğü Silivri'de duruşma salonunun duvarına "Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değiliz" pankartı asıldı.

4 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 5

Tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya takım elbise ile gelirken, günün en çok konuşulan olayıysa Aktaş'ın 15 kişilik koruma ekibiydi.

5 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 6

Duruşma salonuna girmeden önce basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Aktaş'ın açıklamaları da en az koruma ordusu kadar konuşuldu

6 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 7

Aziz İhsan Aktaş (Duruşma öncesi)
Adalet mülkün temelidir. Ben kaçmadım, buradayım. Geçmişte ne söylediysem onları söylemeye devam edeceğim

7 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 8

Davada sanık olarak yargılanan CHP'li başkanlara da hem duruşma salonunda hem de salon dışından yoğun destek vardı.

8 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 9

Özgür Çelik: Bu sürecin sağlıklı ve düzenli şekilde ilerlemesi için tüm organizasyon gücümüzle Silivri’deyiz.

9 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 10

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü: Tutuklu yargılanan belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımıza destek olmak için bugün Silivri zindanlarındayız.

10 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 11

Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da bugün Silivri'deydi. Demirtaş, "Bu iktidarın yarattığı bu adaletsiz düzene karşı dayanışmamızı göstermek ve süreci yerinde takip etmek için oradaydık" dedi.

11 12
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü - Resim: 12

Dr. Müzeyyen Şevkin ise "Haksız bir şekilde aylardır Silivri zindanlarında tutsak edilen Başkanlarımız Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar ve yol arkadaşlarımızın yanındayız" diyerek destek verdi.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro