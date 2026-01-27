Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın ilk duruşması bugün Silivri'de görüldü. Davada 5'i tutuklu olmak üzere 7 CHP'li başkan da yargılanıyor.
Öncesi ve sonrasıyla... Aziz İhsan Aktaş Davası'nın 1. günü
Türkiye'nin bugün en çok konuştuğu isimlerin başında gelen, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olarak adlandırıldığı davada 1. duruşma sona erdi. Peki bugün Silivri'de neler yaşandı?Derleyen: Aykut Metehan
Rüşvet ve irtikap suçlamasıyla başlayan soruşturmada Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü lideri olarak anılıyor.
Suç örgütü lideri olarak anılmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 200 sanıklı davada 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı da bugün hakim karşısındaydı.
Yolsuzluk ve rüşvet duruşmasının görüldüğü Silivri'de duruşma salonunun duvarına "Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değiliz" pankartı asıldı.
Tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya takım elbise ile gelirken, günün en çok konuşulan olayıysa Aktaş'ın 15 kişilik koruma ekibiydi.
Duruşma salonuna girmeden önce basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Aktaş'ın açıklamaları da en az koruma ordusu kadar konuşuldu
Aziz İhsan Aktaş (Duruşma öncesi)
Adalet mülkün temelidir. Ben kaçmadım, buradayım. Geçmişte ne söylediysem onları söylemeye devam edeceğim
Davada sanık olarak yargılanan CHP'li başkanlara da hem duruşma salonunda hem de salon dışından yoğun destek vardı.
Özgür Çelik: Bu sürecin sağlıklı ve düzenli şekilde ilerlemesi için tüm organizasyon gücümüzle Silivri’deyiz.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü: Tutuklu yargılanan belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımıza destek olmak için bugün Silivri zindanlarındayız.
Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da bugün Silivri'deydi. Demirtaş, "Bu iktidarın yarattığı bu adaletsiz düzene karşı dayanışmamızı göstermek ve süreci yerinde takip etmek için oradaydık" dedi.
Dr. Müzeyyen Şevkin ise "Haksız bir şekilde aylardır Silivri zindanlarında tutsak edilen Başkanlarımız Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar ve yol arkadaşlarımızın yanındayız" diyerek destek verdi.