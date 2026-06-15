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Kaynak: İHA

Kadın emeğini görünür kılmayı, yerel kültürü yaşatmayı ve geleneksel değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen festival kapsamında Yöresel Kıyafet Yarışması ile Kepsut Yöresel Tatlar Gastronomi Yarışması da gerçekleştirilecek.

Kepsut’ta yapılacak bu etkinlik, bölgenin kültürel mirasını korumayı, kadınların üretimdeki rolünü güçlendirmeyi ve yerel değerleri tanıtmayı amaçlıyor. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül verilecek; birincilere 10.000 TL, ikincilere 7.500 TL, üçüncülere ise 5.000 TL takdim edilecek.

Organizasyon komitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, gastronomi ve yöresel kıyafet yarışmalarına katılmak isteyenlerin 15 Haziran 2026 tarihine kadar ön başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Adayların katılacakları kategoriyi önceden bildirerek kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri şart. Ayrıca yarışma esnasında doldurulmak üzere gerekli başvuru ve değerlendirme formları organizasyon tarafından katılımcılara sağlanacak.

Festival yalnızca yarışmalarla sınırlı kalmayacak; bölgede faaliyet gösteren kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve yerel işletmeler de alanda stant açarak ürünlerini ve çalışmalarını tanıtma imkânı bulacak. Stant açmak isteyen kurum ve işletmelerin de aynı iletişim kanalı üzerinden organizasyon ekibiyle irtibata geçmeleri gerekiyor.

Kadınların kültürel üretimdeki katkısını öne çıkarmayı amaçlayan festival; yöresel yemekler, geleneksel kıyafetler, el işi ürünler ve kültürel paylaşımlar aracılığıyla Kepsut’un zengin mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Yarışmalar ve etkinlikler sayesinde ilçenin mutfak kültürü, giyim gelenekleri, el sanatları ve diğer kültürel unsurları kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılacak.

Katılımcıların tarifleri, ürünleri, kıyafet hikâyeleri ve kültürel deneyimleri derlenerek ilerleyen dönemde hazırlanması planlanan “Kepsut Yöresel Değerler ve Kültürel Miras Kitabı” için önemli bir kaynak oluşturulması hedefleniyor. Böylece festival, sadece bir yarışma etkinliği olmanın ötesine geçerek bölgenin kültürel hafızasının belgelenmesine ve tanıtılmasına katkı sunacak.

Organizasyon yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe davet ederek Kepsut’un kültürel değerlerini birlikte yaşatmaya ve keşfetmeye çağırıyor.