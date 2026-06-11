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Kaynak: DHA

Sabuni Mahallesi’ndeki balık lokantasında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen A.F.A., kilidi kırılan kapının açık olduğunu gördü.

A.F.A., iş yerindeki incelemesinde, kasadan 2 bin 500 TL ile cep telefonunun çalındığını fark etti. İşletmenin güvenlik kamerasını inceleyen A.F.A., gece saatlerinde gelen 2 çocuğun sokakta bir süre oyalandığını, sonra içlerinden birinin gözcülük yaparken, diğerinin asma kilidi kırıp iş yerine girdiğini gördü.

Şüphelilerin, kasadaki 2 bin 500 TL ile işletmeye ait cep telefonunu çalıp bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.