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Kaynak: AA

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir markete giren T.E.K. (18) kasadaki paraları alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, marketten çıktıktan sonra içerisinde 10 yaşında kız çocuğu bulunan çalışır vaziyetteki otomobile binerek kaçmaya başladı.

Şüpheli T.E.K, çaldığı otomobille Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki iki araca çarptı.

Kazanın ardından otomobilden inen şüpheli, başka bir kişinin de cep telefonunu gasbetti.

T.E.K, kovalamaca sonucu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada yaşanan arbedede, bir jandarma personelinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Hakkında 6 farklı suçtan işlem yapılan şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten de toplam 550 bin lira idari ceza uygulandı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.