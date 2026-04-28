İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan Tuna Caddesi, geçtiğimiz günlerde kan donduran bir şiddet olayına sahne oldu. İddialara göre bir kişi, aralarında önceden husumet bulunan bir kişiyi aramak üzere caddeye geldi.

Sokaktaki vatandaşlara sürekli olarak aradığı kişiyi görüp görmediklerini soran şahıs, çevredekilere huzursuzluk verdi. Bu sırada kullandığı araçla sokak içerisinde aşırı sürat yapan ve çevre güvenliğini tehlikeye atan kişi, mahalle sakinleri tarafından uyarıldı. Asker eğlencesi için hazırlık yapan grubun yaptığı bu haklı uyarı, kısa sürede şiddetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

UYARILARA KÜFÜR VE HAKARETLE KARŞILIK VERDİ

Hızlı araç kullandığı için kendisini ikaz eden vatandaşlara öfkelenen kişi, çevresindekilere ağır küfürler ve hakaretler savurmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gruptan bir kişi yanına giderek şahsı sakinleştirmeye çalıştı ve mahallede bir kutlama olduğunu, huzur kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi. Ancak bu yapıcı tutum saldırganı daha da öfkelendirdi. Olay yerinden "Gidip geleceğim" diyerek ayrılan zanlı, kısa bir süre sonra elinde silahla yürüyerek tekrar olay yerine döndü.

ASKER EĞLENCESİ YAPAN GRUBA KURŞUN YAĞMURU

Silahla geri dönen kişi. ile gruptakiler arasında yeniden bir arbede yaşandı. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken saldırgan, soğukkanlı bir şekilde belindeki silahı çıkararak kalabalığın üzerine doğrulttu. Hiçbir hedef gözetmeksizin asker eğlencesi için toplanan masum kalabalığa yaklaşık 7 veya 8 el ateş açan zanlı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, arkadaşının bu mutlu gününde yanında olmak isteyen genç isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genci gören yakınları sinir krizleri geçirdi.

YUSUF ARDA ÖZER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Saldırının ardından yanında bulunan 3 kişiyle birlikte olay yerinden hızla kaçan şüpheli kayıplara karışırken, çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kurşunların hedefi olan kişi ilk müdahaleyi sokak ortasında yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak acil servise alınan gencin durumunun oldukça kritik olduğu belirtildi. Tam 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kişini iç kanamasının devam ettiği ve hayati riskinin en üst seviyede olduğu öğrenildi.

ACILI ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI

Hastanede oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen acılı anne, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun arkadaşını yalnız bırakmamak için iki gün boyunca iş yerinde yatıp çalıştığını belirten anne, oğlunun sırf bu eğlenceye katılabilmek için eve bile gelmediğini söyledi. Olaydan kısa süre önce oğlunu yemek yemek için aradığını ancak hemen ardından silah seslerini duyduğunu ifade eden talihsiz kadın, dışarı çıktığında evladını yerde kanlar içinde gördüğünü dile getirdi. Şüphelinin diğer çocuklarını da vurmakla tehdit ettiğini iddia eden anne, adaletin bir an önce tam anlamıyla tecelli etmesini bekliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan emniyet güçleri, kaçan şüpheli tesbit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede işlediği suçun vahameti ve eldeki deliller göz önünde bulundurularak tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.