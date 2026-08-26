Hırsızlık, Denizköşkler Mahallesi Akkuzu Sokak’ta meydana geldi. Sırt çantalı bir kişi saat 01.00 sıralarında yaya olarak sokaktan geçtikten 3 saat sonra sokağa dönerek skuterin yanına gitti.

Önce keşif yaptı, sonra götürdü: Avcılar’da pişkin hırsız: Değeri tam bin 500 avro - Resim : 1

Birkaç dakika içerisinde skureri bulunduğu yerden çalan şüpheli sokaktan uzaklaştı. Piyasa değerinin bin 500 avro olduğu öğrenilen skuterin kısa süre önce alındığı öğrenildi.

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Önce keşif yaptı, sonra götürdü: Avcılar’da pişkin hırsız: Değeri tam bin 500 avro - Resim : 3

Skuterinin çalındığını sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek fark eden skuter sahibi şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.