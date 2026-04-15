Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Değer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu.

İddiaya göre; şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Değer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Değer’in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Değer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Değer, 16 gün tedavi gördü. Değer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Değer, tutuklandı. Iryna Melnychuk Değer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu söyledi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Değer’in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısı, sanığın Iryna Melnychuk Değer’in kafasına birden fazla vurması nedeniyle 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti.

'AİLEMİN YÜZÜNE BAKMAKTA ZORLANIYORUM'

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Ali Değer, "Iryna’yı darbetmediğimi açıkça ifade ediyorum. Bu onursuz davranışı ben gerçekleştirmedim. 10 yaşındaki kızımın üzerine yemin ederim ki Iryna’yı ben darbetmedim. İnandığım tek kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak da yemin ederim ki bu suçu işlemedim. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. 10 yaşında kız çocuğum var. Iryna ile 2,5 yıl birlikte yaşadık. Savaş bölgesinde yaşayan kızımın, işlemediğim bir suç nedeniyle 10 aydır benden uzak kalmasını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. 5 Temmuz 2025 tarihinde de aynı şekilde, ‘Iryna’yı ben darbetmedim’ dedim.

Ben, çocuklu bir kadına şiddet uygulayacak kadar onursuz biri değilim. Üzerime atılı suç nedeniyle gecelerce ağladım. Adalete sığındım, Kur'an-ı Kerim’i kalbime koyup ilahi adalete de sığındım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailemin yüzüne bakmakta zorlanıyorum. Onların da boynu bükük kaldı. Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan duruşma sonrası sanığın babası Hasan Değer, adliye tuvaletine gitti. Tuvalete giren bir kişi yerde hareketsiz yatan Değer'i görünce durumu özel güvenlik personeline iletti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulurken, adliye polisi güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Değer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Adliyede bulunan Değer'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hasan Değer'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.