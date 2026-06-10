Kars’ta doğal yaşam alanlarında görüntülenen iki kızıl tilki, zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken zaman zaman da oyun oynayarak doğadaki hareketli yaşamın güzel bir örneğini sergiledi. Dakikalarca süren güç gösterisinde tilkilerin birbirlerine yaklaşarak çevikliklerini ortaya koyduğu görüldü. Birbirlerini kovalayan ve oyun havasında mücadele eden tilkiler ilgiyle izlendi. Bir süre devam eden hareketli dakikaların ardından iki kızıl tilki bölgeden uzaklaştı.
Önce güç gösterisi sonra oyun: Kızıl tilkilerin sevimli anları kamerada
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Kars’ta doğanın büyüleyici anlarından biri kameralara yansıdı. Doğal yaşam alanlarında görüntülenen iki kızıl tilki, hem oyun oynadı hem de güç gösterisinde bulundu. Dakikalar süren mücadelede sergilenen çevik hareketler ve sevimli anlar izleyenlerin ilgisini çekti.
Kaynak: İHA