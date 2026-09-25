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Kaynak: İHA

Kaza, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı.

Kazada otomobilin çarptığı Ö.D. ile durakta bulunan karı koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs durağına dalan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen yayanın, otomobili fark edince geri döndüğü, bu sırada otomobilin kontrolden çıkıp yayaya vurması ve ardından durağa çarpma anı yer aldı.