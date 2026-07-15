Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden TBMM'ye çağrı: "Çocuklar ağır cezalarla değil, sosyal politikalarla korunur"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, TBMM gündemindeki suça sürüklenen çocuklara daha ağır cezalar getiren kanun teklifine tepki gösterdi. Dernek, çocukları korumanın yolunun cezaevlerini büyütmekten değil; yoksulluğu ortadan kaldıran, çocukları tarikatların etkisine terk etmeyen kamusal bir sistemden geçtiğini belirtti.

'ÇOCUKLARI KORUYAN BİR ANLAYIŞI SAVUNUYORUZ'

Açıklamada, suça sürüklenen çocukların çoğunlukla suçun faili olmaktan önce ihmalin, yoksulluğun, şiddetin, istismarın ve eşitsizliğin mağduru olduğuna dikkat çekildi. Daha ağır cezaların çocuk suçluluğunu azalttığına dair hiçbir bilimsel verinin bulunmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların eğitimden, aileden ve sosyal destek mekanizmalarından koparılması, onları yeniden suça sürükleme riskini artırmaktadır. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak çocukları cezalandıran değil, çocukları koruyan bir devlet anlayışını savunuyoruz."

'UYGULANAN POLİTİKALARIN DEĞİŞMESİ GEREKLİ'

Çocukları korumanın yolunun cezaevlerini büyütmek olmadığı vurgulanan açıklamada; yoksulluğu ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizlikleri azaltan ve çocuk işçiliğini önleyen kamusal bir çocuk koruma sisteminin inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Dernek, çocukların korunması için laik eğitime ve kamusal güvencelere işaret etti:

"Çocukları korumanın yolu; her çocuğun nitelikli, bilimsel ve laik eğitime eşit erişimini güvence altına alan, sosyal hizmetleri güçlendiren ve çocukların tarikatlar ile cemaatlerin etkisine terk edilmediği kamusal bir çocuk koruma sistemini inşa etmekten geçmektedir."

Gerçek güvenliğin ancak hak temelli sosyal politikalarla sağlanabileceğini belirten dernek, devletin temel görevinin çocukları suç işledikten sonra cezalandırmak değil, çocukların suça sürükleneceği koşulları tamamen ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti. Açıklamada son olarak, "Çünkü korunması gereken çocuklardır; değiştirilmesi gereken ise onları koruyamayan politikalardır" denildi.