

Beylikdüzü’ndeki deniz canlıları müzesini ziyaret eden öğrenciler, balık yeme yarışmasında kıyasıya mücadele etti. 2 dakikada bir palamut ve bir porsiyon hamsi yiyen genç kız birinci olurken, etkinlik hem eğlenceli hem de eğitici geçti.

İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan ve çeşitli mumyalanmış deniz canlısını ücretsiz olarak ziyaretçilere açan özel müze, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yaptı. Müze ziyareti, eğlenceli bir balık yeme yarışmasıyla sona erdi.

Yaşları 13 ile 19 arasında değişen öğrenciler, müzede deniz canlıları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, balığın besin değeri, deniz ekosistemi, balık nasıl pişirilir ve denizlerin önemi gibi konuları gençlere anlattı. Ziyaret sonrası düzenlenen yarışma ise hem bilgilendirme hem de eğlenceyi bir araya getirdi.

Tabaklara konulan bir palamut ve bir porsiyon hamsiyi en hızlı yiyen öğrenciler kıyasıya yarıştı. Yarışmada 2 dakika içinde porsiyonunu bitiren bir kız öğrenci birinci oldu. Yarışmayı dereceye giren ilk üç öğrenciye sırasıyla çipura, çipura ve hamsi hediye edildi.

Öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren müze yetkilisi, “Bugün kardeşlerimize balık nasıl pişirilir, balığın anlamı, deniz nedir bunları anlattık. Balık yeme yarışmasında en çabuk porsiyonunu bitiren kardeşimizi ödüllendirdik. Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar” dedi.

Yarışmaya katılan ve birinciliği elde eden öğrenci, “Hepsini bitirdim. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmamıştım. Yarışmayı kazandığım için daha çok sevdim” diyerek heyecanını paylaştı.

İsmini söylemek istemeyen bir öğrenci ise “Herkese teşekkür ediyorum” derken, başka bir genç de müze hakkında şunları söyledi: “Müzenin bilgilendirici ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün güzel bir gün oldu. Hem eğlendik hem gezdik. Bizi misafir edenlere teşekkür ederim.”

Etkinlik, öğrencilerin hem deniz yaşamı konusunda farkındalık kazanmasını hem de keyifli vakit geçirmesini sağladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu tür etkinlikler, gençleri müzelerle buluşturarak sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunuyor. Özellikle yaz tatilinde ve bayram dönemlerinde artan müze ziyaretleri, İstanbul’un farklı ilçelerinde benzer organizasyonların artacağına işaret ediyor.