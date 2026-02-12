Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde meydana geldi. Eşref Kış (78), teravih namazı için gittiği camiden döndüğünde evinde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemede; Hatice Kış’ın vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu ve cesedinin ateşe verildiği belirlendi. Evde bulunan 3 altın bileziğinin de çalındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak Hatice Kış’ın üvey kız kardeşinin dini nikahla birlikte yaşadığı Murat Arıkan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arıkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EVDE NELER OLDU, HATIRLAMIYORUM'

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Murat Arıkan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Son sözü sorulan Arıkan, "Benim bu yaşanan olayda hiçbir kastım yoktu. Borç almaya gitmiştim. Evde neler oldu, hatırlamıyorum. Gerçekten çok pişmanım. Bu olaydan dolayı çok vicdan azabı çekiyorum hakim bey" dedi.

Mulise Kış

4 SUÇTAN CEZA ALDI

Murat Arıkan, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'Yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşref Kış

'ADALET YERİNİ BULDU'

Kararın ardından açıklama yapan Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış, "Adalet yerini buldu. Ben bunu bekliyordum. Hakimlerimizden, savcılarımızdan Allah razı olsun. İnşallah cezaevinden hiçbir zaman çıkamaz" dedi.

Kızı Mulise Kış ise "Çok şükür, ağırlaştırılmış müebbet verildi. Adalet yerini buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Annem mezarında şimdi daha rahattır" diye konuştu.