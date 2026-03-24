Bilecik’te bariyerlere çarpan otomobil araziye savrularak durabildi.

Bilecik’te kaygan yol kazaya neden oldu. Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da araziye savruldu.

A.K. idaresindeki 34 R* *** plakalı araç Söğüt-Eskişehir yolu Söğüt istikametinde ilerlerken yolun yağan yağmur nedeni ile kayganlaşması nedeni ile kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisi ile dağlık araziye savrularak durabildi.

Kazada araç sürücüsü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.