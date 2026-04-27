Olay, 25 Nisan günü saat 18.15 sularında Başöğretmen Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki bir kadın sürücü, otomobilini aniden bir motosikletin önüne kırdı. Motosiklet sürücüsünün bu duruma tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadın sürücü, tartışmanın devamında otomobiliyle motosiklete arkadan defalarca çarparak sürücüyü düşürmeye çalıştı. O anları cep telefonuyla kayda alan motosikletlinin yolu kesilirken, kadın sürücü olay yerine emniyet güçleri yerine eşini ve arkadaşlarını çağırdı.

Kısa süre sonra bir araçla olay yerine gelen 4 kişi, motosiklet sürücüsüne yönelik küfür ve tehditlerle saldırıya geçti. Görüntülere de yansıyan olayda; Saldırgan grup motosiklet sürücüsünü fiziki olarak darp etti. Sürücünün boğazını sıkan saldırganlar, şahsın üzerine yürüdü. Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan sürücünün motosikletine saldırganlar tarafından el konuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Tarafların emniyette karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.