

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Adana Merkez Park’ta sahne alan Zeugma TSM Korosu on binleri coşturdu. Mete Büyükmurat’ın konuşmasının ardından seyirciler “bir daha” diyerek koroyu uzun süre alkışladı.



Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Festivali kapsamında Adana Merkez Park sahnesinde gündüz saatlerinde on binlerce sanatseverin katılımıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Festival alanını dolduran kalabalık, gün boyu süren etkinlikler içerisinde koroya yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep’i temsilen sahne alan koro, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerinden oluşan repertuarıyla izleyicilere hem nostaljik hem de coşkulu anlar yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar eserlere hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışlar ve tezahüratlar konser boyunca devam etti.



Koronun sahne organizasyonu ve koordinasyonu Koro Başkanı Behiye Çıbıkkol öncülüğünde gerçekleştirildi. Çıbıkkol’un titiz hazırlıkları ve koro üyeleriyle sağladığı uyum, performansın başarısında önemli rol oynadı.



Konser öncesinde sahneye çıkan Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat, Adanalılara hitaben yaptığı konuşmada Gaziantep’ten kucak dolusu selam getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Adanalılar, bu konsere Gaziantep’ten kucak dolusu selam getirdik. Sizinle bizim buluşmamızı sağlayan başta Fatma Şahin Hanımefendi’ye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Halil Uğur Beyefendi’ye, MHP Büyükşehir Grup Başkanı Cuma Kaymakçı Başkanımıza, ayrıca ana sponsorumuz Değirmenci Gıda Göksen Helva Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Değirmenci’ye teşekkür ediyorum. Vereceğimiz konserde okuyacağımız keyifli parçalarla sizleri eğlendireceğiz.”



Konuşmanın ardından sahne alan koro, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinden oluşan repertuarı seslendirdi. Gündüz saatlerinde gerçekleşen konsere katılan vatandaşlar sahne önünde toplanarak eserlere eşlik etti ve festival alanında renkli görüntüler oluştu.



Konserin sonunda seyirciler koroyu uzun süre ayakta alkışladı. Dinleyiciler hep bir ağızdan “Bir daha, bir daha” tezahüratları yaparak koroyu yeniden sahneye davet etti. Bu coşkulu anlar festival alanında büyük heyecan yarattı.



Gündüz saatlerinde gerçekleşmesine rağmen yoğun katılımla dikkat çeken konser, hem Gaziantep’in kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağladı hem de iki şehir arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturdu. Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun performansı festivalin en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.