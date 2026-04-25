Yeniçağ Gazetesi
25 Nisan 2026 Cumartesi
Onana’ya şok yaptırım: Men cezası geliyor

Trabzonspor’un Samsunspor’u kupadan elediği karşılaşmada 3 penaltı kurtararak öne çıkan Andre Onana’nın, Kamerun Milli Takımı’nda sorun yaşadığı öne sürüldü. Açıklamaları sonrası Federasyon Başkanı Samuel Eto’o ile arası açılan kaleci için ağır bir yaptırım gündeme geldi.

Samsunspor mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla Trabzonspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale taşıyan Onana, kulüp performansıyla dikkat çekerken ülkesinde ise sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

KAMERUN MİLLİ TAKIMI’NDA PRİM TARTIŞMASI

Onana, aylar önce katıldığı bir sosyal medya yayınında milli takımda hak ettikleri ödemeleri alamadıklarını dile getirerek, primlerin dağıtımı konusunda şeffaflık olmadığını düşündüklerini ifade etmişti.

30 yaşındaki kaleci, bu sözlerinin ardından Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun tepkisiyle karşılaşmış, 2025 Afrika Uluslar Kupası ve mart ayındaki milli maçların kadrosuna dahil edilmemişti.

BİRKAÇ YIL MEN İDDİASI

Onana ile Eto’o arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü ve federasyonun deneyimli oyuncuya ceza vermeyi değerlendirdiği belirtildi.

Sport News Africa’nın haberine göre, alınacak karar federasyonun bir sonraki genel kurul toplantısında ele alınacak.

Haberde, Onana’ya milli takımdan birkaç yıl uzaklaştırma cezası verilebileceği öne sürüldü.

ONANA CEPHESİNDEN DEĞERLENDİRME

Onana tarafı ise bu ihtimali şaşırtıcı bulmuyor. Kaleciye yakın bir isim, federasyonun yaptırım hazırlığında olduğunu bildiklerini ifade ederken, mevcut durumda milli takıma davet edilmeyen bir oyuncuya verilecek cezanın etkisinin sınırlı kalacağını dile getirdi.

Ayrıca mevcut yönetim görevde olduğu sürece oyuncunun geri dönüşünün zor olduğu görüşü paylaşıldı.

