Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve önümüzdeki sezon da takımda tutmak istediği Kamerunlu kaleci Andre Onana'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ONANA: 'GÖREV TAMAMLANDI'

Türkiye Kupası zaferinin ardından 30 yaşındaki tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Onana paylaşımında, "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın altına çok sayıda bordo mavili taraftar 'Bizimle kal' yorumu attı.