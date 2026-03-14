Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Paul Onuachu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana maç sonu mücadeleyi değerlendirdi.

Hafta içi aldıkları acı haber nedeniyle bu maça çıkmanın kolay olmadığına dikkat çeken Onana galibiyeti Orhan Kaynak'a adadı.

ONANA: 'HOCAMIZIN AİLESİNİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ'

Onana Rizespor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için her anlamda özel bir maçtı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Bu acı haberden sonra maça çıkabilmek kolay değildi. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Hocamızın ailesinin her zaman yanında olacağız. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok acı bir kayıp yaşadık. Hepimizi çok üzdü. Her zaman bizimle olan birisiydi. Bugünkü galibiyet hocamız içindi."