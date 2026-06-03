Ona boşuna 'Anadolu Aslanı' demiyorlar! Çene basıncıyla Afrika aslanını tahtından eden ırk

Kangal çoban köpeğinin bilinen bütün köpek ırklarından daha fazla özelliğe sahip olduğunu aktaran Yıldız, "Bu gücün kaynağı kendi vücut anatomisi ve fiziki özelliklerinden geliyor. Kangalın bu artılarından dolayı aslanı bile geçen bir basınç kuvveti ortaya çıkıyor. Kangal güçlü bir çene basıncına sahip olduğu için aynı ekmek koparır gibi rahatlıkla bir kemiği kopararak, rahatlıkla azı dişleriyle öğütüyor. Kangallar, kemiği kırıp öğütmenden keyif alıyor ve kemiği kırdığı zaman stres atıyor. Kangallar bu şekilde kendini motive ediyor bu kapasite dışardan da rahatlıkla görülebiliyor. Kangallar her şeyi yapabilecek bir güce sahip. Örneğin kurt yıkabilir, korkmadan ayıya karşı çıkabilir ve domuzu rahatlıkla alt edebilir. Kangal olmazsa olmaz bir canlıdır bu şekilde bir sirkülasyonu sağlayabilecek bir zekaya da sahiptir. Kangallar çok zeki hayvanlardır. Kurtların tuzağına bile düşmeyecek kadar zekidir. Kangallar aklımıza gelebilecek bütün fonksiyonel özelliklere sahip profesyonellerdir" diye konuştu.