Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden ve ön plakası olmayan otomobili durdurdu.

SÜRE VERİLDİ

51 AEE 369 plakalı araç sürücüsü N.Y. (24) plakanın çift taraflı bant ile yapışmalı olduğunu ve düştüğü belirterek araç içindeki plakayı polis memurlarına verdi. Ekiplerin yanında bir süre araç plakasını takmaya çalışan sürücü plakayı takamadı. Sürücünün ehliyet ve ruhsatını kontrol eden polis ekipleri sürücüye plaka takmadan trafiğe çıkmaktan 4 bin lira ceza yazdı. Ceza işlemlerinin ardından sürücüye 7 gün süre tanınarak plakasını taktırma süresi verildi.